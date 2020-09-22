Минздрав попросил работодателей сохранить удаленку

Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов рекомендовал предприятиям ввести или сохранить режим дистанционной работы, если это не нарушит их деятельность, для борьбы с распространением коронавируса.

«Предприятиям, для которых удаленный режим работы не нарушит их функционирование, необходимо рассмотреть такую возможность для сотрудников для того, чтобы опять же сократить число социальных контактов», – заявил Чуланов на круглом столе «Covid-19 в России: взгляд профессионального сообщества» (цитата по РИА «Новости»).

Медик призвал сотрудников компаний носить маски на работе, соблюдать социальную дистанцию и не забывать про дезинфекцию помещений.

По последним данным, в России зарегистрировано 1 115 810 случаев заражения коронавирусом. За сутки инфекция выявлена у 6215 человек, скончались 160 пациентов. Общее число жертв достигло 19 649. Выздоровели 917 949 пациентов, 178 212 человек продолжают лечение.

Проведенный ранее опрос показал, что большинство российских компаний собираются сохранить удаленный формат работы в будущем. Согласно результатам исследования аналитического центра «Битрикс24», 81% компаний планируют использовать удаленку в дальнейшем.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 22.09.20

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