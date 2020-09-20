Большинство российских компаний не намерены отказываться от удаленки

Большинство российских компаний собираются сохранить удаленный формат работы в будущем. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра «Битрикс24».

Согласно результатам опроса, 81% компаний планируют использовать удаленку в дальнейшем. 76% респондентов при этом признались, что в настоящее время их компания уже дистанционный формат работы сотрудников, приводит данные исследования RT.

Более половины опрошенных (64%) заявили, что поправки в Трудовой кодекс об удаленной работе помогут российским компаниям в оформлении трудовых отношений с дистанционными сотрудниками.

В опросе участвовали более 1 тыс. компаний из сферы IT, строительства, консалтинговых услугу, маркетинга, рекламы, пиара, обучения и образования и другие.

Как сообщал «Новый День», в конце июля Госдума одобрила в первом чтении законопроект о регулировании дистанционной и удаленной работы. Документ подготовлен при участии профсоюзов и Минтруда и направлен на защиту прав работников, которые трудятся удаленно.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.09.20

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