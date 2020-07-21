Госдума одобрила «гибридную занятость»

Законопроект о дистанционной работе одобрен нижней палатой российского парламента в первом чтении. Как сообщил один из его авторов, депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Исаев, документ подготовлен при участии профсоюзов и Минтруда, и направлен на защиту прав работников, которые трудятся удаленно.

Дистанционная работа в документе разделена на три категории: собственно удаленная на постоянной работе, временная – в силу особых причин, и комбинированная, включающая элементы дистанционной и стационарной работы. «Мы разрешаем использовать практически во всех случаях электронный документооборот и убираем требования обязательной электронной цифровой подписи», – уточнил Исаев.

Кроме того, авторы законопроекта пересмотрели основания для увольнения дистанционных работников, и решили, что расставаться с ними работодатель может на общих основаниях. Еще одно новшество – в законе вводится понятие неприкосновенности личного времени работника, для взаимодействия с которым работодатель должен будет составить график. Если сотрудника нужно будет привлечь за пределами этого графика – работа будет оплачиваться как сверхурочная.

«Подспудно этот законопроект зрел давно», – заявил Исаев, процитировав слова лидера «единороссов», экс-премьера Дмитрия Медведева, сказанные задолго до пандемии, о том, что трудовому законодательству предстоит серьезная корректировка в связи с изменениями на рынке труда.

Комитет Госдумы по труду законопроект, внесенный спикерами двух палат парламента, ожидаемо поддержал. Глава комитета, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов со своей стороны обратил внимание, что в последние месяцы из-за пандемии в стране широко применялась «гибридная, или смешанная занятость», причем это касалось аппаратов правительства и Госдумы. Перед работодателями и сотрудниками при этом встало немало вопросов, касающихся, в частности, оплаты потребляемой электроэнергии, учета трудового времени, отпусков, больничных.

При этом документ вызвал массу вопросов у депутатов. В частности, депутат от ЛДПР Павел Шперов поинтересовался, как при дистанционной работе будет происходить учет рабочего времени и каким образом будут действовать меры дисциплинарной ответственности за опоздания и прогулы – потому что проконтролировать сотрудника не всегда возможно. Учесть, сколько времени человек находился за компьютером или работал с бумажными документами, невозможно, ответил Исаев.

«Видимо, главным критерием будет выполнение задания. Задание выполнено в срок и отправлена работодателю, значит, работа осуществлена. Сделал ее работник за 4 часа, или справился быстрее, будет оставаться на его усмотрение», – отметил Исаев.

Кроме того, как сообщил депутат, если работник временно переводится на «удаленку», а объем работы сохраняется, то заработную плату он должен получать полностью. «А вы не находите, что куда более пристального внимания требует ситуация с неофициальной занятостью? – поинтересовался депутат от «Справедливой России» Олег Шеин. – Она была обнажена ситуацией с пандемией, когда 60% всех вставших на биржу труда оказывались в условиях минимального размера пособия по безработице, поскольку до увольнения у них не было постоянной работы». С такой проблемой столкнулись водители, продавцы и те, кто уже работал в удаленном доступе, пояснил Шеин.

«Да, такая проблема существует», – признал Исаев. Ко второму чтению в документ предстоит внести массу поправок, поэтому парламентарии решили создать отдельную рабочую группу, которая займется этими вопросами.

В первом чтении законопроект поддержали 356 парламентариев, против не голосовал никто, однако один воздержался.

Законопроект в Госдуму 16 июня внесли единороссы – спикеры обеих палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также депутаты Сергей Неверов, Андрей Исаев, Михаил Тарасенко и сенаторы Андрей Турчак, Андрей Клишас и Инна Святенко. «Цель представленных изменений в ТК РФ – повышение гибкости занятости и применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях. Для этого, прежде всего, предлагается усовершенствовать нормы по дистанционной работе и урегулировать отношения временной дистанционной (удаленной) занятости», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Москва, Татьяна Дорофеева

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