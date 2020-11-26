Госдума окончательно утвердила закон об удаленной работе

Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении, законопроект о дистанционной работе. Документ уточняет понятие удаленной работы – она может быть постоянной, временной (на срок не более шести месяцев) или периодической. Закон вступит в силу 1 января 2021 года.

Согласно закону, трудовой договор или соглашение к нему может предусматривать выполнение работником «трудовой функции» дистанционно на постоянной основе (в течение всего срока действия трудового договора) или временно, то есть непрерывно на срок до полугода. Возможно чередование удаленной работы и работы на стационарном рабочем месте.

Документ также определяет случаи, когда сотрудник может быть временно переведен на дистанционку без его согласия. Речь идет о катастрофах и авариях, несчастных случаях на производстве, пожарах, наводнениях, землетрясениях, эпидемиях, а также «любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части».

При этом в законе оговаривается, что переход на удаленную работу не может быть основанием для снижения зарплаты, сообщается на сайте Госдумы.

Кроме того, документ ограничивает перечень оснований для увольнения удаленщиков. В частности, дистанционный раоботник не может быть уволен за прогул. Договор с ним может быть расторгнут, если он не выходит на связь с работодателем более двух рабочих дней без уважительной причины.

Накануне законопроект об удаленке был принят во втором чтении с учетом поправок, а первое чтение документ прошел 21 июля.

Законопроект был внесен в Госдуму 16 июня. Его инициаторами выступили единороссы – спикеры обеих палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также депутаты Сергей Неверов, Андрей Исаев, Михаил Тарасенко и сенаторы Андрей Турчак, Андрей Клишас и Инна Святенко. В пояснительной записке к документу говорится, что изменения в Трудовой кодекс РФ вносятся с целью «повышения гибкости занятости и применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях».

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин поручил кабмину «обеспечить совершенствование нормативного регулирования дистанционной работы». При этом глава государства отметил, что следует исходить «из необходимости соблюдения баланса интересов работников и работодателей, минимизации расходов на организацию данного вида работы, а также недопущения ее излишнего нормативного регулирования».

Москва, Наталья Петрова

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