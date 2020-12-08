Путин подписал закон о дистанционной работе

Президент России Владимир Путина подписал закон о дистанционной работе, он вступит в силу 1 января 2021 года.

Из документа следует, что удаленная работа может быть постоянной, временной или комбинированной.

Согласно закону, трудовой договор или соглашение к нему может предусматривать выполнение работником «трудовой функции» дистанционно на постоянной основе (в течение всего срока действия трудового договора) или временно, то есть непрерывно на срок до полугода. Возможно чередование удаленной работы и работы на стационарном рабочем месте.

Как сообщал «Новый День», документ также определяет случаи, когда сотрудник может быть временно переведен на дистанционку без его согласия. Речь идет о катастрофах и авариях, несчастных случаях на производстве, пожарах, наводнениях, землетрясениях, эпидемиях, а также «любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части». При этом работодатель обязан обеспечить работника необходимым оборудованием.

Если работодатель не сможет при необходимости организовать удаленную работу, то это будет считаться простоем с соответствующей оплатой труда.

Кроме того, в законе оговаривается, что переход на удаленную работу не может быть основанием для снижения зарплаты. Также в нем закрепляются нормы предоставления отпуска и учета рабочего времени. Нарушение личного времени рассматривается как сверхурочная работа, которая также должна быть оплачена.

При этом работодатель может уволить работника, если он не выходит на связь без уважительной причины в течение двух дней или самовольно меняет место дислокации на такое, которое не позволяет ему выполнять трудовые обязанности.

Госдума окончательно приняла данный закон 26 ноября, а Совет Федерации одобрил его 2 декабря.

Закон был внесен в Госдуму 16 июня. Его инициаторами выступили единороссы – спикеры обеих палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также депутаты Сергей Неверов, Андрей Исаев, Михаил Тарасенко и сенаторы Андрей Турчак, Андрей Клишас и Инна Святенко. В пояснительной записке к документу отмечается, что изменения в Трудовой кодекс РФ вносятся с целью «повышения гибкости занятости и применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.12.20

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