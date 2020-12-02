«Новая реальность»: закон о дистанционной работе одобрен Советом Федерации

Совет Федерации одобрил закон об удаленной работе, принятый Государственной думой в ноябре. Дистанционная работа, согласно документу, может быть постоянной, временной – на срок не более 6 месяцев, или комбинированной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в своем докладе глава сенатского комитета по социальной политике Инна Святенко обратила внимание, что «пандемия коронавируса сформировала новую реальность, и дистанционная работа стала не просто трендом, а необходимостью, которая принесла с собой ряд изменений в Трудовом кодексе».

Сенатор отметила, что законопроект в Госдуму внес ряд депутатов во главе с руководителями фракций, писками верхней и нижней палаты парламента. Ко второму чтению было внесено несколько поправок, «в которых особое внимание было уделено защите прав работников и работодателей». «Если работодатель не сможет при необходимости организовать удаленную работу, то это будет считаться простоем с соответствующей оплатой труда», – подчеркнула Святенко.

Кроме того, закон устанавливает правила оплаты труда работников на дистанционной работе – так, их зарплата не может быть снижена из-за перевода на удаленку, закрепляет нормы предоставления отпуска и учета рабочего времени. Нарушение личного времени рассматривается как сверхурочная работа, которая также должна быть оплачена.

При этом работодатель может уволить работника, если он не выходит на связь без уважительной причины в течение двух дней или самовольно меняет место дислокации на такое, которое не позволяет ему выполнять трудовые обязанности.

Вопросов к докладчику у членов Совета Федерации не возникло. Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.12.20

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