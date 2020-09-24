Сотрудников на удаленной работе защитят от увольнения за пьянство

Сотрудник, работающий дистанционно, не может быть уволен за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Такая норма содержится в поправках к законопроекту об удаленной работе.

Документ разработан депутатами Госдумы, представителями Министерства труда, профсоюзов и организаций работодателей, а также экспертами, пишут «Известия». Поправки в законопроект об удаленной работе еще обсуждаются, завершить работу планируется в течение осенней сессии.

Дело в том, что практически невозможно доказать, что сотрудник работает пьяным. Для этого нужно разрешить работодателю доступ в квартиру. Причем нужно еще привести коллег-свидетелей, что в офисе не составило бы проблемы. «Но эта процедура противоречит конституционному праву о неприкосновенности жилья», – отметил проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

Кроме того, удаленного сотрудника нельзя будет уволить за прогул в традиционном понимании – отсутствие на рабочем месте в течение всего рабочего дня или смены. Впрочем, для этого разрабатывается замещающая норма: расстаться с работником по инициативе компании можно, если он не выходит на связь «более чем на один рабочий день установленного срока, в течение которого работник обязан реагировать на запросы работодателя, связанные с выполнением трудовой функции».

Законопроект об удаленной работе упрощает процедуру временного перевода сотрудников в дистанционный формат. Инициатива дает уточненное определение удаленной работы, которая может быть постоянной, временной и комбинированной. В числе прочего, документ предусматривает право сотрудника находиться офлайн в определенное время и, например, не отвечать на письма и звонки руководителя.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 24.09.20

В департаменте АПК Курганской области кадровые перестановки. / Бывший советник Бабушкиной стала PR-представителем Русала в УрФО. / В Надымском районе объявят конкурс на должность главы, он пройдет без Дяченко. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»