Минтруд пояснил правила перевода сотрудников на удаленку

Министерство труда разъяснило порядок перевода россиян на удаленную работу. Трудиться из дома смогут даже те, у кого это не предусмотрено договором с работодателем.

«Да, в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников, для которых существуют такие технические возможности», – рассказали РИА «Новости» в пресс-службе Минтруда.

Чтобы перевести сотрудников на дистанционный график работы, руководство должно издать соответствующий приказ. В документе необходимо отразить условия работы: время начала и окончания, продолжительность рабочего дня и прочее.

«Заработная плата при удаленной занятости при сохранении должностных обязанностей, которые возложены на сотрудника, остается без изменений», – добавили в министерстве. Обмен документами можно провести в электронном виде, а затем оформить все в установленном порядке.

Напомним, в конце июля Госдума одобрила в первом чтении законопроект о регулировании дистанционной и удаленной работы. Документ подготовлен при участии профсоюзов и Минтруда, и направлен на защиту прав работников, которые трудятся удаленно.

Москва, Зоя Осколкова

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