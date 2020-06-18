Работники и начальники по-разному оценили эффективность удаленки

Мнения работодателей и сотрудников об эффективности работы вне офиса разошлись. Начальники считают, что продуктивность подчиненных сильно упала. Сами работники не столь категоричны.

Только 20% компаний готовы сохранить удаленный формат работы после пандемии, пишет РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ. 82% предпринимателей отметили, что во время работы из дома эффективность сотрудников упала.

Среди работников мнения разделились, 41% заметили снижение собственной продуктивности, 39% уверены, что работая вне офиса приносили компании столько же пользы. Более того, 15% работников ответили, что их продуктивность во время работы из дома повысилась.

Респонденты назвали факторы, которые негативно сказывались на эффективности работы: было сложно решать удаленно рабочие вопросы, не давали сконцентрироваться на рабочих задачах родственники, отвлечение на домашние дела, неспособность себя организовать. Россияне также жаловались на плохое интернет-соединение, говорили, что начальник теряет управление сотрудниками на удаленке, и отмечали низкий уровень компьютерной грамотности.

Повышению эффективности работы способствовали отсутствие затрат времени на дорогу, возможность самостоятельно формировать график работы, более комфортная для работы обстановка дома. Кроме того, причинами повышения продуктивности работы стали отсутствие разговоров с коллегами и совещаний, а также более мощное интернет-соединение дома, чем в офисе.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.06.20

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