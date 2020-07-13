В Госдуме и Совфеде предложили узаконить компенсации при работе на удаленке

Министерство труда и социальной защиты поддержало проект поправок в Трудовой кодекс об удаленном режиме работы. Авторы поправок предлагают предусмотреть законодательно предоставление работающим на удалении сотрудникам организаций компенсаций на электроэнергию и амортизацию компьютерной техники. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект отзыва правительства, который подготовило ведомство.

Из документа следует, что работающий в дистанционном режиме сотрудник сможет запросить у работодателя возмещение затрат на электроэнергию и амортизацию личного компьютера, рассказал один из авторов законопроекта, первый зампред комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.

Законопроект о регулировании удаленной работы поступил на рассмотрение Госдумы 16 июня. Его внесли спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов. По мнению авторов поправок в трудовое законодательство, их принятие будет способствовать развитию взаимоотношений между работниками и работодателями в условиях меняющегося мира.

Ко второму чтению законопроект будет существенно скорректирован, рассказал депутат Госдумы Андрей Исаев. Это, по его словам, позволит найти компромисс между позициями профсоюзов и работодателей. В пресс-службе Минтруда рассказали, что законопроект предлагает закрепить новые права и обязанности работника и работодателя и конкретизирует рабочее время и время отдыха.

Москва, Иван Гридин

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