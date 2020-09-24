России предрекли лидерство среди мировых экспортеров зерна в 2020 году

В последние годы Россия шокировала объемами производства и экспорта пшеницы, пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что за 20 лет Россия из страны – импортера пшеницы превратилась в экспортера. По данным этого СМИ, на долю РФ приходится 20% мировых поставок.

Отмечается, что Россия поставляет зерно более, чем в сто стран. Среди главных покупателей оказались Египет, Филиппины, Саудовская Аравия. Примечательно, что не столь давно в число покупателей российской пшеницы вошел Алжир, который является третьим в мире импортером зерна, что авторы статьи назвали «прорывом», пишет РИА «Новости».

По оценкам директора британской компании CRM AgriCommodities Джеймса Боулсвора, России пришлось приложить значительные усилия для увеличения доли на рынке, которая продолжает увеличиваться. По оценкам аналитиков, в текущем году РФ поставит за рубеж более 37 млн тонн пшеницы.

Агентство указывает, что российские сельхозпроизводители вкладывают средства в закупку удобрений и новейшей техники. По оценкам аналитиков британской брокерской компании Marex Spectron российское зерно настолько хорошего качества, что без затруднений завоевывает новые рынки.

В конце августа Bloomberg писал, что Россия в этом году способна собрать второй по величине урожай зерновых за всю историю. «Россия уже продает зерно более чем в 100 стран и доминирует на ключевом египетском рынке, где в этом сезоне румынское и французское зерно пока остаются в стороне», – указывалось в сообщении.

Аналитики сочли, что из-за неурожая в Евросоюзе, который возник на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа и экстремальных погодных изменений, Россия займет доминирующее положение на мировом рынке. При том эксперты высказали уверенность, что дефицита на рынке не будет, так как РФ, как и ряд других стран смогут компенсировать неурожай.

Между тем, как писал «Новый День», в конце июля эксперты скорректировали прогноз по урожаю зерна в России. Причиной тому стала засуха на Урале и в Сибири. По оценкам аналитического центра «Совэкона» площадь сева под пшеницей составила 29,3 млн гектаров, а прогноз от начала июля сулил урожай в 79,7 млн тонн пшеницы.

Минсельхоз РФ ожидает, что урожай зерна в России в 2020 году составит порядка 122,5 млн тонн, сбор пшеницы может достичь 75 млн тонн. Согласно данным Росстата, посевные площади под зерновыми и зернобобовыми культурами оцениваются в 47,981 млн гектаров (46,66 млн гектаров в 2019 году).

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 24.09.20

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