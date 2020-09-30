В России с 2022 года запретят вывоз необработанного дерева

С 1 января 2022 года российские власти введут запрет на экспорт необработанной или грубо обработанной древесины. Об этом заявил президент Владимир Путин.

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», – сказал президент на совещании по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса.

Глава государства напомнил о необходимости запустить федеральную информационную систему лесного комплекса. По его мнению, нужно поставить жесткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины.

Кроме того, Путин предложил реформировать систему лесоустройства как основу для учета, планирования, инвентаризации и оценки лесов, четко разграничив полномочия федеральных, региональных и местных органов власти.

«Наряду с этим, предлагаю ввести правовой институт административного обследования лесных участков. Здесь должны широко применяться передовые, современные дистанционные методы зондирования, беспилотные летательные аппараты», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Также Путин предложил ввести должность главного федерального государственного лесного инспектора.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.09.20

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