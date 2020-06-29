Россия ужесточила контроль за экспортом древесины и пиломатериалов за рубеж, сообщили в пресс-службе правительства РФ. Благодаря новым правилам процедура вывоза древесины с территории Евразийского экономического союза станет более прозрачной.

Ранее экспортеры отдельных категорий товаров могли подать временную таможенную декларацию, если не могли предоставить сведения об их точном объеме или таможенной стоимости. К таким товарам относилась и древесина. Постановление правительства прекращает практику подачи таких деклараций и ликвидирует правовой барьер.

Как пояснила зампред правительства Виктория Абрамченко, документ уберет «лазейки» внутри лесного комплекса. «Реализация постановления не позволит в дальнейшем использовать временное декларирование и его последующую корректировку, чтобы скрыть объемы реально вывозимых из страны лесоматериалов», – заявила она.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.06.20

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