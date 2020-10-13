В России ужесточили ответственность за вывоз лесоматериалов из страны

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об ужесточении ответственности за незаконный вывоз лесоматериалов. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина. Данная мера направлена на снижение объемов нелегально экспортируемой древесины.

Отмечается, что недобросовестные экспортеры декларировали лесоматериалы из ценных пород дерева под видом шпал, что в отдельных случаях позволяло им уйти от ответственности за нарушения при транспортировке леса через границу. Принятая мера призвана пресечь такие случаи.

Из постановления следует, что за незаконный вывоз шпал из древесины хвойных пород на сумму от 100 тыс. рублей теперь будут наказывать лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Как писал «Новый День», 30 сентября президент России Владимир Путин поручил ввести с 1 января 2022 года полный запрет на вывоз из страны грубо- или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», – сказал президент на совещании по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса.

Глава государства напомнил о необходимости запустить федеральную информационную систему лесного комплекса. По его мнению, нужно поставить жесткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины.

Кроме того, Путин предложил реформировать систему лесоустройства как основу для учета, планирования, инвентаризации и оценки лесов, четко разграничив полномочия федеральных, региональных и местных органов власти.

«Наряду с этим, предлагаю ввести правовой институт административного обследования лесных участков. Здесь должны широко применяться передовые, современные дистанционные методы зондирования, беспилотные летательные аппараты», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Также Путин предложил ввести должность главного федерального государственного лесного инспектора.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.10.20

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