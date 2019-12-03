Неэффективно: Счетная палата назвала причины крупных нарушений в лесной отрасли

Счетная палата России выявила серьезные нарушения в отечественном лесном хозяйстве: система управления оказалась неэффективной, что усугубила децентрализация полномочий, предусмотренная поправками к Лесному кодексу от 2007 года. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в отчете контрольного органа.

В частности, согласно выводам аудиторов, регионы не исполняют переданные им полномочия – например, в 2016 году из 11 установленных показателей выполнены только 6 (54,5%), а в 2018 году – 5 (45,5%). Ловить нарушителей лесного законодательства и наказывать их в субъектах РФ также не спешат. Как прозвучало на коллегии в ведомстве, что причиной этого часто становятся неукомплектованность штата и недостаточное финансирование.

В итоге в России нет полной и достоверной информации об объеме заготовки, оборота и экспорта лесоматериалов – у Росстата, Рослесхоза и самих субъектов РФ цифры почему-то оказались совершенно разные, что не позволяет спланировать эффективное использование лесных ресурсов. По данным Счетной палаты, 85% данных о лесном хозяйстве были составлены 10 и более лет назад. «Это значит, что о состоянии лесного фонда на площади 974 млн га нет достоверной информации. Кроме того, отсутствует единая информационная база об использовании лесных ресурсов. Не организована возможность взаимодействия ЛесЕГАИС и информационных систем заинтересованных органов исполнительной власти», – подчеркивается в сообщении ведомства.

В таких условиях в России развернулись «черные лесорубы», которые ежегодно уничтожают деревья на 11-12 млрд рублей, получая около 1,3 млн кубических метров древесины. В этом году лидером «черного списка» стала Иркутская область, на долю которой пришлось 53.2% всего объема незаконных рубок, нанесенный ущерб там оценивается в 4,4 млрд рублей.

Вину за такое положение дел Счетная палата возложила на правоохранительные органы, сотрудников лесной охраны, которые плохо выполняют свои обязанности. При этом деятельность пунктов приема, хранения и отгрузки древесины плохо отрегулирована, нет достоверного учета лесоматериалов и информационного обмена между контролирующими органами. Кроме того, сотрудники лесной охраны не реализуют свое право на ношение оружия.

Минприроды признало нарушения. Замминистра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко заявил, что первоочередной мерой на данный момент является исполнение поручения президента и правительства РФ организовать территориальный орган Рослесхоза в Иркутской области.

Счетная палата предложила, в частности, установить единые подходы и требования к патрулированию лесов, работе пунктов приема и отгрузки древесины, изменить порядок определения и возмещения ущерба лесам. Сейчас ведомство составляет собственные предложения по исправлению ситуации лесной отрасли, которые представит главе государства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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