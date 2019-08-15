Кобылкин пригрозил Китаю полным запретом на экспорт леса

Министерство природных ресурсов и экологии России рассматривает возможность полного запрета экспорта леса в Китай, если КНР не будет участвовать в борьбе с незаконной рубкой леса на российской территории, заявил глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

«Китай должен четко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью. Если мы увидим конкретные шаги с китайской стороны, то мы эту проблему победим», – сказал Кобылкин в интервью газете «Ведомости».

Глава Минприроды также подчеркнул, что ведомство серьезно работает с китайскими коллегами. «Я попросил их (китайские – прим. ред.) правоохранительные органы подключиться. Потому что мне очень не нравится, что мы одни работаем с их «товарищами» здесь, в России. Они приезжают, покупают лес, а нам разгребать завалы. Я предлагаю Китаю совместно с нами, на нашей территории, вдоль границы построить селекционно-семеноводческие комплексы и высаживать лесопосадочный материал. Чтобы восстановить для наших детей и внуков то, что вырубили «черные лесорубы»», – предложил Дмитрий Кобылкин.

Министр рассказал и о подготовке масштабной программы по профилактике лесных пожаров на территории России. «Готовим большую программу, которую буду обсуждать с председателем правительства. Считаю, что нам нужно значительно увеличить количество метеостанций. Нужно сделать максимальное прогнозирование и предупреждение, подключить науку, использовать малую авиацию, дистанционное наблюдение – квадрокоптеры», – отметил глава ведомства, указав на «еще один аспект в этой работе по профилактике».

«У нас есть компании, которые при производстве алюминия, добыче угля или при плавке металла создают углеродный след. Но есть лес, который нужно мониторить и тушить при необходимости, восстанавливать. Есть разработка: разбить лес на секторы и закрепить ответственность за сохранность леса на конкретном секторе за конкретной компанией, производство которой оставляет углеродный след», – рассказал Кобылкин.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.08.19

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