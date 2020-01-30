В Приморье возбудили дело о создании сообщества контрабандистов

На Дальнем Востоке следователи возбудили уголовные дела об организации, руководстве и участии в преступном сообществе, которое занималось контрабандой древесины исчезающих видов (ч.1 ст.210 и ч.2 ст.210 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, по версии следствия, трансграничное преступное сообщество вела контрабанду через границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза стратегических важных ресурсов в 2016-2018 годах. Преступники вывозили монгольский дуб и маньчжурский ясень в КНР под видом дешевой древесины, получая при этом сверхприбыль.

Преступное сообщество состояло из русской и китайской подгрупп, характеризовалось стабильностью состава и согласованностью действий участников, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления, отмечают следователи.

Общая стоимость ценного леса, попадающего под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящегося под угрозой исчезновения и вывезенного в Китай превысила 458 млн рублей.

В отношении злоумышленников также возбуждены дела по статьям «оборот и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере организованной группой» и «контрабанда» (ч. 3 ст. 191.1, ч.3 ст.226.1 УК РФ). Расследование уголовного дела продолжается.

Владивосток, Иван Гридин

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