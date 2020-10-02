Жителей Бурятии вслед за москвичами переводят на удаленную работу

Власти Бурятии переводят с 5 октября предприятия и организации на удаленный режим работы. Такое решение принято из-за роста заболеваемости коронавирусом и сезонными ОРВИ, а также в связи с регистрацией случаев данных заболеваний в организациях различных форм собственности. С понедельника работодатели, в том числе индивидуальные предприниматели, обязаны перевести на удаленку 30% сотрудников. Об этом сообщается на официальном портале Республики Бурятия. Ограничение будет действовать до 18 октября.

По словам главы Государственно-правового комитета республиканского правительства Валерии Халтакшиновой, данные требования не касаются организаций ОПК, авиастроения, организации, входящие в состав госкорпорации «Росатом», организаций и ИП, осуществляющих работы по государственному оборонному заказу, выполняющих государственные муниципальные контракты по нацпроектам, а также государственным федеральным и республиканским программам.

Прежний режим работы сохраняется в организациях здравоохранения, аптеках, детсадах, школах, колледжах, ПТУ и вузах. Кроме того, на удаленку не переводятся организации, обеспечивающие население продовольствием, пояснила чиновница. «Все остальные обязаны вновь представить на портал «Работающая Бурятия» сведения о том, что они перевели 30% своих сотрудников на дистанционный режим работы», – добавила Халтакшинова.

Помимо этого, в регионе с 5 октября до особого распоряжения запрещается проведение групповых занятий контактными, игровыми способами в образовательных организациях по программам дополнительного образования. Эта мера распространяется также на спортивные учреждения, творческие коллективы, членов сборных команд республики Бурятия, отметила чиновница.

В республике за минувшие сутки выявлено 84 новых случая заражения коронавирусом. Всего в Бурятии ковидом заболели 7182 человек, скончались 73. Выздоровели 5 821 пациент.

Как сообщал «Новый День», 1 октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об обязательном переводе сотрудников столичных предприятий и организаций на дистанционный формат работы из-за роста заболеваемости Covid-19. Эта мера начнет действовать 5 октября. Обязательный перевод на удаленку коснется только офисных работников. Впрочем, власти выступили с настоятельными рекомендациями переводить на дистанционный формат работы до 50% сотрудников офисов.

Улан-Удэ, Наталья Петрова

Улан-Удэ. Другие новости 02.10.20

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