Каждый пятый звонок коллекторов поступает «пандемийному» должнику

18% звонков коллекторов приходится на заемщиков, которые перестали платить по кредиту во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Центробанк пока не публиковал оценку качества розничного кредитного портфеля в сентябре. Известно, что в августе под влиянием пандемии объем проблемной задолженности увеличился на 26 млрд рублей, или на 3%, быстрее, чем в предыдущие периоды, передает РБК. Летом банки передали коллекторам по агентской схеме 3,9 млн случаев задолженностей на 152 млрд рублей.

Около 65% «пандемийных» должников объясняют неплатежи по кредитам снижением дохода, отметили в ассоциации. Еще почти треть (30%) заявляют о потере работы. Около 5% заемщиков, допустивших просрочку на пике пандемии, не до конца поняли нововведения, которые принимались для поддержки россиян весной.

До 2% должников сообщают коллекторам, что не платят по обязательствам, потому что ушли на кредитные каникулы. В то же время банки не передавали в работу клиентов, которым действительно были одобрены кредитные каникулы.

В 2020 году кредитные организации передадут коллекторам в работу до 600 млрд рублей проблемных долгов, на 10% больше прошлогоднего объема, прогнозирует президент НАПКА Эльман Мехтиев. По его словам, активизация в этом сегменте произойдет в четвертом квартале. Число переданных дел может достичь 8,4 млн штук, на 500 тысяч больше, чем в 2019 году.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.10.20

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