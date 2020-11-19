В условиях пандемии банки стали раньше отдавать просроченные кредиты коллекторам

Российские банки стали раньше отдавать долги клиентов коллекторам. Об этом сообщает Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). В условиях пандемии все больше граждан теряют доход и не могут справляться с кредитными обязательствами.

По данным НАПКА, в январе-октябре 2020 года доля переданных кредитов, по которым платежи просрочены менее чем на год, достигла 59%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 16 процентных пунктов. Треть кредитов в агентском портфеле коллекторов (33%) имеют просрочку менее 90 дней, за год их доля выросла на 11 п.п., передает РБК.

Коллекторы считают, что собственные службы взыскания кредитных организаций не справляются с нагрузкой. «К сожалению, 2020 год показывает рекорды последних двух-трех лет по росту просроченной задолженности и количеству должников. Нагрузка на внутренние службы взыскания банков в текущих реалиях возрастает «в разы», поэтому они и стараются привлекать коллекторские агентства на гораздо более ранних сроках», – пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.

Представители крупнейших банков заявили, что не меняли схему передачи просроченных долгов коллекторам. Некоторые предположили, что, вероятно, не все кредитные организации в условиях пандемии успели настроить удаленную работу с нужной эффективностью, поэтому и поспешили передать долги коллекторам.

Согласно статистике ЦБ РФ, с начала года рост объема просроченной задолженности клиентов банков вырос на 19,3%, до 911,8 млрд рублей, что составляет 4,7% всего розничного портфеля. В НАПКА уточнили, что объем переданных проблемных долгов за год вырос на 3,5% и достиг 501 млрд рублей. Средняя сумма задолженности в этом сегменте составила 63 тысячи рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.11.20

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