Россияне стали чаще просить коллекторов выкупить их долги

В России увеличилось число заемщиков, которые обращаются к коллекторам с просьбой выкупить и объединить их долги. Об этом сообщает Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Раньше таких клиентов, которые хотят, чтобы их обязательства объединили, не превышала 0,5%, к октябрю она выросла в шесть раз, до 3%, следует из статистики НАПКА. Количество подобных обращений стало постепенно расти с начала пандемии, пишет РБК. Речь идет об элементах рефинансирования просроченной задолженности, когда два-четыре долга клиента будут объединены в единый платеж.

85% обратившихся к коллекторам имеют задолженности перед микрофинансовыми организациями (МФО), 5% – перед банками, а оставшиеся 10% должны и тем и другим. 62% таких клиентов задолжали разным кредиторам сумму до 100 тысяч рублей, почти треть – до 500 тысяч рублей.

По словам представителей коллекторских агентств, отличие от традиционного кризиса пандемийный отличается своей непредсказуемостью, никто точно не может сказать, когда он завершится, как быстро вернутся доходы на прежний уровень. 90% клиентов, которые спрашивали коллекторов об объединении долгов, ранее пытались их рефинансировать, но получили отказ из-за имеющихся просрочек.

Как правило, чем больше у гражданина ссуд, тем хуже он по ним платит. Около 35% клиентов, имеющих на руках два кредита в разных организациях, признались, что в условиях пандемии им стало тяжелее обслуживать свои обязательства. Среди тех, кто обслуживает три ссуды, уже 60% заявляют о трудностях, а среди тех, у кого их четыре и более, – 90%. Около 45% опрошенных признались, что были бы рады снизить свою долговую нагрузку за счет снижения ежемесячного платежа.

По данным Центробанка, на 1 апреля 2020 года 42 млн россиян имели хоть один действующий кредит в банке или заем в МФО. На 1 октября обязательства граждан перед банками составляли 19,4 трлн рублей, на просроченную задолженность приходится 4,7% этой суммы, или 911,8 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.11.20

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