70% должников оправдывают неплатежи финансовыми трудностями из-за пандемии

Во время пандемии до 70% выросла доля неплательщиков по кредитам, которые ссылаются на финансовые проблемы. Большая часть из тех, кто вышел на просрочку, жалуются на снижение доходов из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

По словам коллекторов, в марте о финансовых трудностях говорили 55% неплательщиков. Сейчас их доля выросла до 70%. При этом половина из них жалуются на падение доходов, еще 30% должников – на потерю работы, 15% – на нехватку средств, пишет РИА «Новости».

7% россиян, чья задолженность по кредитам вышла в просрочку, хотят решить проблему через суд. Они надеются снизить сумму долга. 2% намерены пройти процедуру банкротства. 6% не согласны с суммой просрочки. 7% уверены, что можно не возвращать долг вовсе.

«Интересно отметить, что практически перестали должники называть такую причину, как невозможность справиться со своей платежной нагрузкой из-за оформления нового кредита. Это является следствием ужесточения политики кредитования, как банков, так и микрофинансовых организаций», – пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.

3% ссылаются на то, что им не были предоставлены кредитные каникулы. Зачастую так происходит потому, что при оформлении займа граждане рассчитывают на совокупный доход. В период пандемии доход семьи снизился, например, при потере работы одного из супругов, но у того, на кого был оформлен кредит, заработок остался на том же уровне, или снизился незначительно. В результате происходит пропуск платежа, а кредитные каникулы не могут быть предоставлены.

Мехтиев предполагает, что каждый пятый, кто вышел в просрочку в период пандемии, вернутся в график платежей и смогут в ближайшей перспективе справиться с ситуацией. Доля тех, кто категорически отказывается возвращать долг, в «пандемийном» портфеле составляет не более 5%.

Москва, Зоя Осколкова

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