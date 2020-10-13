Мошенники стали вдвое чаще воровать деньги с банковских счетов россиян

В 2020 году в России было выявлено в два раза больше хищений денег с банковских счетов, чем в прошлом. Об этом свидетельствуют данные Генеральной прокуратуры. Эксперты связывают волну мошеннических атак с коронакризисом и в целом с развитием цифровизации.

В январе-августе этого года количество краж с банковских счетов составило 107,2 тысячи, что вдвое больше показателей такого же периода 2019-го, пишут «Известия». Хищения такого рода стали фиксировать чаще в 35 субъектах. Каждый пятый факт кражи в России связан с воровством денег со счетов граждан.

Выросло и число случаев мошенничества, совершенных с использованием электронных средств платежа. Всего зафиксировано 20,8 тысячи таких преступлений, рост которых в разной степени наблюдается в 90% регионов. Объем похищенных таким образом средств не указывается.

Как рассказали в Центробанке, в России отмечается рост активности хакерских группировок. Число обзвонов граждан со стороны мошенников выросло в четыре раза. Суть всех уловок сводится к запугиванию банковских клиентов, например, угрозой их накоплениям или обещаниям быстрой и легкой выгоды под разными предлогами, сообщил регулятор.

По словам экспертов, экономическая нестабильность, страх обесценивания нацвалюты и потеря сбережений заставляют людей совершать необдуманные поступки чаще, чем в период стабильности. В результате жертвы сами предоставляют все персональные данные и отдают преступникам свои накопления.

В настоящее время сошлись два благоприятных для мошенников тренда – развитие цифровизации жизни, когда все больше людей совершают покупки онлайн, расплачиваются картой и меньше пользуются банкоматом, а также существование простых и работающих схем обмана, которые не требуют особой квалификации или вложений средств.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.10.20

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