В России в период пандемии активизировались мошенники

В России в период самоизоляции выросло число дел о мошенничестве. Об этом сообщили в генпрокуратуре. Чаще всего аферисты обманывали людей по телефону и через интернет. Этому способствовало увеличение электронных платежей из-за закрытия торговых точек.

По данным ведомства, за шесть месяцев 2020 года число случаев телефонного и интернет-мошенничества выросло на 76% по сравнению с первым полугодием 2019 года, передает РБК. Чаще подобных преступлений регистрируются только кражи. При этом в период пандемии число краж снизилось на 9%, то число случаев мошенничества выросло значительно – на 36%.

Эксперты объясняют рост хищений с банковских карт и обмана покупателей в сети ростом безналичных расчетов из-за закрытия торговых центров и магазинов. «Например, возникли сайты-клоны известных торговых площадок по продаже дорогой компьютерной техники. Неопределенность с выплатами, требования самоизоляции при не всегда полном и доступном информировании позволяли мошенникам по надуманным основаниям вступать в контакт с пенсионерами, получать доступ к их банковским реквизитам, а иногда и неправомерно проникать в их жилище», – поясняет руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов.

В сфере кибермошенничества выросло число атак на незащищенные компьютеры и домашние сети сотрудников коммерческих компаний, в том числе финансовых. Эксперты прогнозировали такой сценарий, учитывая, что многие организации перевели сотрудников на удаленную работу. Например, были зафиксированы рассылки с вредоносными программами от имени авторитетных международных организаций, связанных со здравоохранением (ВОЗ, ЮНИСЕФ), которые получали сотрудники коммерческих компаний и госсектора России и СНГ.

«Помимо этого, явным трендом стало увеличение числа утечек информации через сотрудников компаний. ИТ- и ИБ-службам организаций стало сложнее контролировать персонал, поэтому некоторые сотрудники впали в иллюзию безнаказанности своих действий», – рассказал глава направления по продвижению сервисов Solar JSOC компании «Ростелеком» Алексей Павлов.

Выросло число мошеннических сайтов с предложением работы. Это можно объяснить тем, что у ряда людей сократился личный доход во время глобальной пандемии, и они стали более падки на предложения заработать много денег простым и быстрым путем.

По словам экспертов, преступники умело встраиваются в новостную повестку. Недавно они начали эксплуатировать тему вакцины от коронавируса. В Сети появилось множество сайтов, содержащих в имени подстроку «vaccin» и имеющих отношение к коронавирусу и вакцине. Часть этих ресурсов впоследствии может использоваться злоумышленниками для фишинга.

В период с апреля по июнь 2020 года, когда в России действовал режим самоизоляции, генпрокуратура зафиксировала почти 520 тысяч преступлений. Это меньше, чем в прошлом году, на 3%. Однако уменьшение произошло за счет преступлений средней и небольшой тяжести. А вот число тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 11%.

Москва, Зоя Осколкова

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