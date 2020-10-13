Путин поручил сделать легче досудебную процедуру банкротства граждан

Президент РФ Владимир Путин дал поручение Минэкономразвития проанализировать практику упрощенной процедуры банкротства граждан и при необходимости усовершенствовать ее. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Министерству экономического развития Российской Федерации провести анализ практики применения упрощенной внесудебной процедуры банкротства граждан, в первую очередь, в части доступности и простоты, и при необходимости обеспечить ее совершенствование», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин поручил представить доклад по этому вопросу до 1 марта 2021 года.

Отметим, что это поручение выдано по итогам совещания с членами кабмина, состоявшегося 9 сентября текущего года.

Как сообщал «Новый День», обновленный порядок личного банкротства начал действовать с 1 сентября. Физические лица, задолжавшие от 50 до 500 тысяч рублей, могут подать на банкротство во внесудебном порядке. Отныне им не нужно искать финансового управляющего и оплачивать его работу и проходить банкротство в Арбитражном суде – достаточно подать заявление через МФЦ. Процедура внесудебного банкротства длится полгода, после чего должника освободят от обязательств. Однако ему будет временно запрещено регистрировать ИП, быть директором и брать новые кредиты.

Москва, Наталья Петрова

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