Фитнес-бизнес обратился за помощью к Путину: отрасли грозит волна банкротств

Владельцы фитнес-клубов обратились с просьбой о господдержке к президенту Владимиру Путину и главе правительства Михаилу Мишустину. Пандемия сказалась на финансовой устойчивости работающих в сфере спорта и физической культуры компаний. В ближайшие три года потери сектора могут составить 190,4 млрд рублей.

Национальное фитнес-сообщество, в которое входят 1700 клубов из 77 регионов РФ, опубликовало письмо, где говорится о ситуации в фитнес-индустрии. Остановка деятельности фитнес-отрасли на несколько месяцев обрушила рынок, во втором квартале 2020 года сфера потеряла 41,75 млрд рублей, сообщается в документе. Общие потери выручки за год эксперты прогнозируют в размере более 65 млрд рублей.

После снятия ограничений сектор восстановился на 60-70%, треть предприятий не смогли продолжить деятельность. Посещаемость фитнес-клубов и спортивно-оздоровительных центров снизилась почти вдвое. По отношению к аналогичному периоду 2019 года уровень продаж спортивно-оздоровительных услуг в сентябре 2020 года снизился на 33%. Посетители стали отказываться от услуг как из-за финансовых трудностей, так и из-за страха заражения и необходимости соблюдения дополнительных санитарных мер.

Кроме того, по данным Национального фитнес-сообщества, пандемии уже сказалась на здоровье россиян. Согласно результатам исследования, в котором приняли участие более 10 тысяч человек в возрасте от 25 до 65 лет в 45 регионах России, за время самоизоляции значительно ухудшились общие показатели здоровья и физическая форма россиян: 80% респондентов отметили набор веса, 65% – снижение функциональных способностей и силовых показателей. «Результат данного исследования подчеркивает весомость и необходимость деятельности фитнес-индустрии в любых обстоятельствах», – делают вывод представители фитнес-бизнеса.

В письме прогнозируется уход с рынка 70% фитнес-объектов к февралю 2021 года, если не будут внедрены радикальные меры поддержки спортивной сферы со стороны государства. «Сегодня фитнес-бизнес проходит сложный период, работая вне зоны рентабельности и даже в долг», – заключила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.10.20

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