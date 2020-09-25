Фитнес-клубы оценили потери из-за пандемии

Россияне опасаются посещать фитне-клубы из-за пандемии коронавируса. Представители отрасли уже сейчас видят спад числа клиентов. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Online Marketing Intelligence и Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ).

В объеме посещений к концу года отрасль потеряет от 20-40% – это люди, которые в ближайшее время не будут ходить в фитнес-клубы и, соответственно, не купят дополнительные услуги, которые составляют 10-20% прибыли индустрии. В первую очередь клиенты беспокоятся о собственной безопасности во время занятий спортом, передает ТАСС.

Почти треть жителей Урала заявляют, что социальная дистанция при занятиях фитнесом для них очень важна. В Центральном федеральном округе такого мнения придерживаются 27% респондентов. Наименее существенным этот фактор является для жителей Дальневосточного и Приволжского федеральных округов.

«Боязнь публичных пространств, а фитнес-клубы как раз относятся к таким местам, уже явно прослеживается среди наших клиентов. Часть из них продолжают ждать, когда снимут все ограничения, и можно будет начать заниматься», – отметила президент АОФИ Ольга Киселева.

По ее словам, клиентам, которые пока не хотят посещать спортзал, приходится продлевать членство или вести с ними дополнительную коммуникацию по поддержанию лояльности

Кроме того, люди не готовы покупать абонементы на длительный срок. Годовые клубные карты резко потеряли популярность в пользу членства на месяц или полгода. Поэтому неизбежно падают маржинальность продукта и объем выручки, которую клубы получали на продажах годовых абонементов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 25.09.20

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