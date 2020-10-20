В России хотят сократить число военнослужащих в целях экономии

Министерство финансов предложило реформировать вооруженные силы РФ. В целях экономии хотят сократить численность войск, увеличить необходимый для выхода на пенсию срок выслуги лет и отменить индексацию пенсионных выплат. Похожие идеи ранее Минфин озвучил в отношении всего правоохранительного блока.

Инициативы были направлены в Совет безопасности РФ, пишут «Известия». В первую очередь Минфин предлагает сократить штатную численность военнослужащих на 10%, то есть речь идет о ликвидации порядка 100 тысяч должностей. Для этого часть служащих, чья деятельность не связана с выполнением боевых задач, переведут на гражданку. К таковым авторы документа относят медиков, преподавателей, кадровиков, финансистов, юристов и тыловиков.

В документе предлагается экономить на одежде и еде для солдат, а именно, увеличить сроки носки вещевого имущества или заменить его выдачу денежной компенсацией, а питанием обеспечивать контрактников только во время боевого дежурства и на полевых выходах.

Кроме того, Минфин хочет исключить из законодательства норму о ежегодном увеличении военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции. А также – увеличить срок выслуги, необходимый для начисления пенсии. Сегодня он составляет 20 лет, и в нем учитывается учеба в военном вузе. Предлагается увеличить срок выслуги до 25 лет, причем годы обучения в училище в них входить не должны.

Срок службы для обретения права на «военную ипотеку» также предлагается увеличить. Сегодня офицер может стать участником накопительно-ипотечной системы (НИС) сразу после окончания вуза, а солдат или сержант-контрактник – после трех лет службы. Согласно инициативе Минфина, стать участником НИС офицеры смогут через пять лет после окончания вуза, а солдаты-контрактники – спустя восемь лет службы.

Аналогичные предложения со стороны Минфина поступили и в Федеральную службу войск национальной гвардии. По данным издания, документ дословно повторяет тест, направленный в Совет безопасности.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.10.20

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