Минобороны выступает против сокращения числа военнослужащих

Министерство обороны России не поддержало предложения Минфина по реформированию армии. В ведомстве считают, что инициативы приведут к «нулевому» экономическому эффекту. Об этом говорится в заявлении Минобороны, опубликованном в газете «Красная звезда».

Ранее газета «Известия» перечислила несколько идей, которые Минфин разработал с целью экономии бюджетных средств. В частности, в письме, направленном в Совет безопасности РФ, министерство предлагает сократить штатную численность военнослужащих на 10%, то есть речь идет о ликвидации порядка 100 тысяч должностей.

«Предложение Минфина России по сокращению должностей приведет к «нулевому» экономическому эффекту, так как средства на выплату денежного довольствия военнослужащим выделяются на реальную численность», – указывает Минобороны.

Кроме того, Минфин хочет лишить военных пенсионеров ежегодной индексации на 2% сверх уровня инфляции. А также – увеличить срок выслуги, необходимый для начисления пенсии. В оборонном ведомстве на это ответили, что «правовые нормы пенсионного обеспечения закреплены действующим законодательством и служат основой мер социальной поддержки военнослужащих и членов их семей».

Более того, в Минобороны отметили, что идея Минфина об установлении максимального размера денежного довольствия не выше 80%, говорит о непонимании порядка исчисления военных пенсий.

Предлагаемые изменения в вопросе военной ипотеки также не были поддержаны. «По нашим расчетам реализация этого предложения только увеличит в долгосрочной перспективе расходы на обеспечение служебным жильем и выплатам компенсаций военнослужащим», – заключили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что «реализация предложений Минфина не приведет к какому-либо экономическому эффекту, но при этом значительно ухудшит материальное благополучие и социальный статус военнослужащих».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.10.20

В Екатеринбурге стартовал суд по изъятию у собственника недостроенной гостиницы «Дели». / Мэрия Екатеринбурга не может найти инвесторов для обновления уличных фонарей. / Власти Москвы заверяют, что кафе и рестораны продолжат работу. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»