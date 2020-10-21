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Среда, 21 октября 2020, 12:42 мск

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ФАС обязала Tele2 отменить повышение тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала ООО «Т2 Мобайл» (оператор связи под брендом Tele2) нарушителем антимонопольного законодательства. По данным ведомства, оператор необоснованно поднял тарифы с 12 мая 2020 года. ФАС обязало компанию вернуть стоимость услуг связи к уровню, существовавшему до этой даты.

«По результатам рассмотрения дела ФАС признала оператора связи установившим монопольно высокие цены на услуги подвижной радиотелефонной связи. Это привело к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей – абонентов ООО «Т2 Мобайл», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что 15 июля ФАС возбудила дело в отношении Tele2 из-за роста тарифов на связь с 12 мая. Это произошло после того, как оператор не выполнил требования ведомства об отмене повышения тарифов в течение 14 дней с момента получения соответствующего предупреждения.

Москва, Наталья Петрова

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