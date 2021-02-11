ФАС возбудила дело против Tele2 за очередное повышение тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении оператора мобильной связи Tele2 за повышение тарифов для абонентов в среднем на 13% с 1 января 2021 года. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В ФАС отметили, что ООО «Т2 Мобайл» (оператор связи под брендом Tele2) подняла стоимость услуг связи для более 12 млн абонентов-физлиц, обосновывая повышение ростом своих затрат.

«В ФАС России продолжает поступать большое количество обращений граждан, абонентов Теле2, об изменении стоимости услуг связи. Повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования ущемляет интересы потребителей», – указали в надзорном ведомстве.

ФАС возбудила дело в отношении ООО «Т2 Мобайл» о нарушении антимонопольного законодательства (п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции – установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара)

Ранее ведомство признало экономически необоснованным повышение тарифов для абонентов Теле2 с 12 мая прошлого года в среднем на 10% и выдала компании предписание отменить данное решение. Оператор до сих пор не исполнил предписание и оспаривает его в судебном порядке.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 11.02.21

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