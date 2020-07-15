Tele2 отказался отменить повышение тарифов: ФАС возбудила дело против оператора связи

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении российского оператора мобильной связи Tele2 из-за роста тарифов на связь с 12 мая. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В июне ФАС потребовала от ООО «Т2 Мобайл» (оператор связи под брендом Tele2) отменить повышение тарифов в течение 14 календарных дней с момента получения соответствующего предупреждения. Напомним, повышение тарифов на услуги связи в среднем составило 10%. При этом, как подчеркнули в антимонопольной службе, компания не представила экономического обоснования повышения тарифов.

Однако «компания не привела тарифы на услуги связи к уровню до 12 мая 2020 года, и не сообщила в ФАС России о выполнении предупреждения», – заявили в антимонопольном ведомстве. «На основании этого ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства», – говорится в сообщении ФАС.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 15.07.20

В Москве возбудили дело в отношении топ-менеджера «Почты России». / В России запретят ремонт автомобилей с использованием б/у запчастей. / В Крыму владельцы АЗС получают прибыль в 5 раз больше, чем на материке. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»