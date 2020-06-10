ФАС отменила повышение тарифов Tele2

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение ООО «Т2 Мобайл» (оператор связи под брендом Tele2) в связи с повышением стоимость услуг связи более чем для 11 миллионов абонентов в среднем на 10 %. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

В ФАС уточнили, что 12 мая ООО «Т2 Мобайл» повысило стоимость оказания услуг связи от 20 до 100 рублей к стоимости различных категорий тарифных планов в среднем на 10%. При этом, как подчеркнули в антимонопольной службе, компания не представила экономического обоснования повышения тарифов.

«Повышение тарифов, учитывая ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, а также отсутствие технологического, экономического и иного обоснования, ущемляет интересы потребителей в части навязывания условий договора, невыгодных для него», – прокомментировал ситуацию заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

В соответствии с Законом о защите конкуренции, ФАС России выдала ООО «Т2 Мобайл» предупреждение, согласно которому компании надлежит привести тарифы на услуги связи к уровню, установленному до 12 мая в течение 14 календарных дней с момента получения предупреждения.

Москва, Светлана Антонова

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