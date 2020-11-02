Расходы российских семей рухнули до минимума за 13 лет

Расходы российских семей упали во втором квартале текущего года на 12,8% в годовом сопоставлении, до 16,5 тыс. рублей.

С учетом инфляции реальные расходы снизились до 13-летнего минимума – меньше россияне тратили только 13 лет назад – в 2007 году (15 390 рублей на каждого члена семьи в сегодняшних ценах). Об этом говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Согласно подсчетам экспертов, заметнее всего в апреле-июне сократились расходы на отели, кафе и рестораны (-83%), на отдых и культурные мероприятия (-53%), на покупку одежды и обуви (-32%) и на транспорт (-17%), приводит «Росбалт» данные исследования.

Отмечается, что потребительские расходы снизились в 66 регионах, сильнее всего в Ямало-Ненецком автономном округе (на 36,6% в годовом выражении), Пермском крае (-33,5%), Ненецкий автономном округе (-32%), Москве (-23,5%) и Подмосковье (-21,8%), сообщают «Ведомости».

В то же время в 19 регионах РФ расходы домохозяйств во втором квартале увеличились. Так, в Севастополе рост составил 72,7% год к году, в Орловской области семейные траты выросли на треть, в Ингушетии – почти на четверть.

Напомним, согласно оценке Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2020 года снизились на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе-сентябре падение составило 4,3% к соответствующему периоду 2019 года. При этом Росстат ухудшил оценку падения реальных располагаемых доходов населения в первом полугодии. Согласно обновленным данным, данный показатель снизился на 4,1% в годовом выражении, тогда как предыдущая оценка составляла 3,7%.

Ведомство также ухудшило оценку падения реальных располагаемых доходов россиян во втором квартале, на который пришлась первая волна коронавируса и самые жесткие ограничения, – до 8,4% против 8%. Сильнее всего реальные располагаемые доходы населения сокращались в 1999 году – тогда падение в годовом выражение составило 12,3%.

Ранее Счетная палата РФ предупредила о риске более существенного снижения доходов россиян в 2020 году по сравнению с прогнозом Минэкономразвития.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.11.20

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