Коронакризис: реальные располагаемые доходы россиян снова сильно упали

Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2020 года снизились на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата. В январе-сентябре падение составило 4,3% к соответствующему периоду 2019 года.

При этом Росстат ухудшил оценку падения реальных располагаемых доходов населения в первом полугодии. Согласно обновленным данным, данный показатель снизился на 4,1% в годовом выражении, тогда как предыдущая оценка составляла 3,7%.

Ведомство также ухудшило оценку падения реальных располагаемых доходов россиян во втором квартале, на который пришлась первая волна коронавируса и самые жесткие ограничительные меры, – до 8,4% против 8%. Это рекордный показатель с 2000 года, если принимать во внимание старую методологию расчета реальных располагаемых доходов. Сильнее всего реальные располагаемые доходы населения сокращались в 1999 году – тогда падение в годовом выражение составило 12,3%.

Кроме того, Росстат скорректировал оценку роста показателя в первом квартале 2020 года до 0,7% с 1,2% в годовом выражении.

Данные уточнены из-за корректировки Банком России ряда показателей банковской статистики, указали в ведомстве.

По информации Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в августе 2020 года составила 47649 рублей, что на 3,7% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В январе-августе среднемесячная номинальная зарплата выросла на 5,6%.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе Счетная палата РФ предупредила о риске более существенного снижения доходов россиян в 2020 году по сравнению с прогнозом Минэкономразвития.

Также данные Росстата свидетельствуют о том, что в России, впервые с начала пандемиии, сократилась численность безработных. Так, в сентябре она снизилась на 31 тыс. человек по сравнению с августом – до 4,78 млн человек. При этом по сравнению с сентябрем прошлого года безработица в стране выросла на 41,7%. Уровень безработицы в сентябре, по оценке ведомства, составил 6,3% против 6,4% в августе.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 21.10.20

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