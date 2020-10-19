Кризис в России: 60% россиян ожидают, что дальше будет только хуже

Более половины жителей России (60%) полагают, что самые тяжелые времена в стране еще впереди. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ по итогам сентября текущего года. В августе такого мнению придерживались 58% опрошенных.

В то же время, согласно данным исследования, 15% респондентов считают, что экономический кризис население РФ переживает сейчас, а 16% думают, что тяжелая ситуация в экономике уже позади. Затруднились с ответом 9% опрошенных. «Индекс социального оптимизма составляет -61 п., то есть остается на уровне июня-августа – после весеннего падения до -81 п. в апреле», – констатируют социологи.

Между тем, 60% участников опроса оценивают материальное положение своей семьи преимущественно как среднее, 24% – как плохое, а 15% – как хорошее.

Опрос также показал, что 46% респондентов полностью устраивает жизнь, которую они ведут. Треть опрошенных признались, что отчасти устраивает, отчасти нет. О полной неудовлетворенности своей жизнью заявили 23% респондентов.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 22 сентября 2020 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.

Напомним, по данным Росстата, во втором квартале текущего года численность россиян с доходом ниже прожиточного минимума (11 468 руб.) составила 19,9 млн человек (13,5% населения страны), что на 1,3 млн человек больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (12,7% населения). В первом квартале 2020 года число россиян с доходами ниже прожиточного минимума составляло 12,6% населения. Таким образом, на фоне эпидемии коронавируса и введенных мер по борьбе с инфекцией уровень бедности в стране заметно вырос.

Реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2020 года снизились на 8%, что является рекордным показателем за последние 20 лет. Вместе с тем, реальные зарплаты россиян за январь-июль выросли в годовом выражении на 2,9%. В Росстате объяснили это тем, что средние и крупные предприятия в наименьшей степени пострадали от коронакризиса, а организации бюджетной сферы не прекращали выплаты.

Москва, Наталья Петрова

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