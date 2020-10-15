Счетная палата предупредила о рисках значительного снижения доходов россиян

Счетная палата заявила о риске более существенного снижения доходов россиян в 2020 году по сравнению с прогнозом Минэкономразвития. Об этом говорится в заключении контрольного ведомства на законопроект о федеральном о бюджете на 2021-2023 годы.

«По мнению Счетной палаты, существуют риски более существенного снижения доходов населения по итогам 2020 года, а также их более медленного восстановления в 2021-2023 годах», – следует из документа. СП полагает, что это, в свою очередь, «негативно отразится на динамике показателей потребительского спроса».

При этом, как отметили в Счетной палате, согласно среднесрочному прогнозу Минэкономразвития расширение потребительского спроса и восстановительный рост потребления домашних хозяйств являются одним из факторов роста российской экономики.

Кроме того, в СП указали, что в первом полугодии 2020 года снижение доходов населения происходило за счет сокращения доходов от предпринимательской деятельности и прочих видов доходов. Надеяться на то, что в следующем году произойдет перелом ситуации не приходится. «Опережающая динамика данных компонент в 2021 году будет строиться на низкой базе и не компенсирует падения 2020 года», – отмечается в заключении. В Счетной палате добавили, что дополнительное давление будут оказывать в том числе убыточность ряда отраслей (в частности, пассажирские железнодорожные перевозки), рост уровня безработицы и прогнозируемая отрицательная динамика в экономике в целом.

Как сообщал «Новый День», в сентябре Росстат сообщил о заметном росте уровня бедности в стране на фоне эпидемии коронавируса и введенных мер по борьбе с этой инфекцией. Во втором квартале текущего года численность россиян с доходом ниже прожиточного минимума (11 468 руб.) составила 19,9 млн человек (13,5% населения страны) – это на 1,3 млн человек больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (12,7% населения). В первом квартале 2020 года число россиян с доходами ниже прожиточного минимума составляло 12,6% населения.

«Росту численности малоимущего населения способствовало снижение деловой активности в период пандемии и, как следствие, снижение реальных денежных доходов», – отмечалось в сообщении Росстата.

Реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2020 года упали на 8% – это рекордный показатель за последние 20 лет. Вместе с тем, реальные зарплаты россиян за январь-июль выросли в годовом выражении на 2,9%. В Росстате объяснили это тем, что средние и крупные предприятия в наименьшей степени пострадали от коронавирусного кризиса, а организации бюджетной сферы не прекращали выплаты.

Москва, Наталья Петрова

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