Росстат заявил о снижении числа бедных

Росстат зафиксировал снижение числа бедных россиян в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ведомства. В Росстате положительную динамику связали с мерами социальной поддержки.

Число россиян, доходы которых оказались ниже прожиточного минимума, упало до 12,1% (17,8 млн человек). Это минимальный уровень с 2014 года, когда за чертой бедности находилось 11,3% населения. По сравнению с 2019 годом бедных в России стало меньше на 300 тысяч человек. По данным Росстата, в IV квартале 2020 года число бедных снизилось до 13,5 млн и составило 9,2% от всего населения, тогда как в III квартале оно составляло 18,8 млн.

На 22,6% выросли среднедушевые доходы, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в четвертом квартале 2020 года выросла на 14,3%, пенсия по старости – на 5,16%. В то же время размер прожиточного минимума снизился на 2,4%, а инфляция была ниже роста среднедушевых доходов населения.

«Главным фактором поддержки малоимущих слоев населения в четвертом квартале 2020 года стали социальные программы, ориентированные на различные группы населения», – отмечают в Росстате. Так общий объем социальных выплат составил 3,4 трлн рублей, что на 5,9% выше, чем годом ранее.

«Вместе с активной поддержкой наиболее незащищенных групп населения рост доходов в четвертом квартале позволил значительно снизить число малоимущих граждан», – указали в ведомстве.

В декабре ФОМ опубликовал результаты своего исследования, согласно которым, 33% россиян считает себя бедными. В числе причин своей бедности россияне называют низкие зарплаты и их снижение, рост цен и тарифов, потерю работы, выход на пенсию, плохое здоровье.

Снижение уровня бедности в России – один из пунктов указа президента Владимира Путина о национальных целях. Согласно документу к 2030 году этот показатель должен снизиться вдвое по сравнению с данными 2017 года, когда доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума составляла 13,2% населения (19,4 млн человек).

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.04.21

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