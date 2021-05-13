Эксперты отнесли четверть населения России к малообеспеченным

Почти каждого четвертого жителя России, или 36 млн человек, по международной методологии можно отнести к категории малообеспеченных, поскольку их доход ниже 60% от медианного. Эти люди рискуют столкнуться с бедностью. К такому выводу пришли эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Аналитики отмечают, что малообеспеченных россиян в два раза больше, чем официально бедных – тех, чей ежемесячный доход меньше прожиточного минимума в 11,3 тыс. рублей, приводит данные исследования ТАСС.

В 2020 году медианный доход в среднем по России составил 27 тыс. рублей, а 60% от этой суммы – 16,2 тыс. рублей, 50% – 13,5 тыс. рублей.

При этом, указывается в исследовании FinExpertiza, из-за существенного территориального имущественного расслоения медианный доход от региона к региону отличается в 4,8 раза, тогда как региональные прожиточные минимумы разнятся лишь в 2,6 раза.

Так, больше всего людей с низкими относительно своего региона доходами оказалось в богатых регионах – в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, Москве, на Чукотке и Сахалине. В то же время наименьшая доля населения с доходами ниже 60% от медианных зафиксирована в небогатых субъектах – Карачаево-Черкесии, Костромской области, Еврейской автономной области, Хакасии и Ингушетии. В этих регионах разница между бедными и «середняками» фактически стирается», указывают эксперты.

По оценке Росстата, число россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году составило 17,8 млн человек, или 12,1% населения. Это минимальный уровень с 2014 года, когда за чертой бедности находилось 11,3% населения. В 2019 году в стране насчитывалось 18,1 млн бедных, или 12,3% населения.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.05.21

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