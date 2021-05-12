«Хватит делать вид, что на 15 тысяч рублей в месяц можно прожить»: в Госдуме оценили «борьбу» правительства РФ с бедностью

Рост доходов граждан и снижение бедности в стране должны стать основными критериями оценки работы правительства. Об этом заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов по итогам отчёта в Госдуме главы правительства Михаила Мишустина. По словам политика, хотя правительство в целом справляется с поставленными задачами, в России остается много нерешенных проблем, на которых нужно сосредоточиться в первую очередь.

«До сих пор в стране нет единой программы по борьбе с бедностью, как нет и понятных критериев ее оценки. Считать уровнем бедности нынешний прожиточный минимум и МРОТ нелепо. Пора перестать делать вид, что на 15 тысяч рублей в месяц можно прожить. Нынешний прожиточный минимум – это не граница бедности, а граница нищеты. По нашим расчетам, стоимость минимальной потребительской корзины должна составлять 31 тысячу рублей», – подчеркнул Миронов.

По его мнению, поддержкой самых незащищенных групп населения могут и должны стать продуктовые сертификаты на товары отечественного производства. Это поддержит не только людей, но и отечественные предприятия. Подобная практика успешно применяется во многих зарубежных странах.

«Наша партия требует восстановить справедливость и проиндексировать пенсии работающих пенсионеров. Президент публично поддержал нашу позицию и дважды давал поручения правительству проработать этот вопрос. Но до сих пор никаких подвижек нет, а социальное напряжение, связанное с неисполнением властью обещаний, растет! У меня к финансово-экономическому блоку правительства прямой вопрос – когда вопрос будет решён?» – спросил лидер «эсеров».

Вместе с тем Миронов отметил, что его фракция поддерживает усилия правительства по восстановлению ведомственной вертикали в здравоохранении, но систему управления здравоохранением нужно менять. Региональные департаменты должны напрямую подчиняться Министерству. «Только так можно обеспечить неукоснительное исполнение общих требований к качеству медицинской помощи и оплате труда медицинского персонала. Также фракция предлагает перейти к прямому бюджетному финансированию отрасли. Также мы продолжаем настаивать на ликвидации Фонда обязательного медицинского страхования. Наличие частных страховых компаний в системе государственного здравоохранения считаю полным абсурдом», – заявил политик.

Миронов также обратил внимание на ещё один важный вопрос, который напрямую касается финансового положения граждан. «Правительству необходимо срочно пересмотреть подход к регулированию стоимости бензина. Дальнейший рост цен на топливо просто парализует нашу страну с её огромными расстояниями и значением автомобильных перевозок! Рост цен на моторное топливо оказывает прямое влияние на рост цен потребительского рынка. Картельный сговор поставщиков топлива налицо, а политика «демпфера», в результате которой правительство фактически доплачивает нефтяникам из бюджета за отказ от повышения цен на внутреннем рынке, давно себя изжила», – констатировал парламентарий.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.05.21

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