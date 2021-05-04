«Выпадают в бедность»: эксперт предупредил о падении доходов среднего класса

Часть россиян из среднего класса перешла в число бедных в связи с пандемией. Отказ от поддержки среднего класса со стороны правительства стал «дефектом нашей политики», заявил ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов.

По его мнению, уменьшение численности среднего класса случилось, потому что власти предпочли поддерживать финансово самых слабых среди населения и производство, сообщает РБК. Из-за выпадения доходов многие из прослойки между элитой и бедностью оказались во второй группе.

Кузьминов назвал этот эффект «взрывоопасным с точки зрения политики». Из-за падения доходов среднего класса темпы экономического роста в стране могут заметно упасть. Потому что именно средний класс поддерживает любые инновации потребления и экономики, уверен эксперт.

По словам Кузьминова, ключевая задача власти сейчас – остановить падение реальных доходов населения. Но это уже невозможно только поддерживая «самых слабых».

По данным Росстата, по итогам первого квартала 2021 года реальные располагаемые денежные доходы жителей России упали еще на 3,6% после снижения на 0,9% в четвертом квартале прошлого года.

Как сообщал «Новый День», в Торгово-промышленной палате РФ назвали страну «кубышкой», поскольку государство изымает из экономики огромный объем средств. Все стараются накапливать средства, а не вкладывать в производство, поэтому в экономике налицо отставание, а не рост.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 04.05.21

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