Россия становится беднее с каждым годом: экономическая политика государства провоцирует перманентный кризис

Россию превратили в страну-«кубышку», которая с каждым годом становится все беднее. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал председатель комитета по финансовым рынкам и кредитным организациям Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Гамза накануне на экспертных слушаниях в Госдуме. По его словам, фактически страна последние 30 лет движется по «замкнутому кругу» отстающего роста экономики, что обеспечивается за счет нынешней экономической политики государства.

«Россия находится на шестом месте. Мы все пытаемся догнать Германию, у нас все не получается. Во-первых, это по паритету покупательной способности, по курсовой разнице – мы сильно ниже. А, во-вторых, это только потому, что у нас большое население. А вот по росту экономики мы все 30 последние лет развивались почти в полтора раза ниже, чем весь мир и по уровню роста мы на 98 месте в мире. У нас нет роста. Если глубоко это оценивать, у нас отставание. Мы вроде растем, но растем отстающими от всего мира темпами. Мы отстаем от мира, и отстали очень существенно», – пояснил Гамза.

При этом эксперт констатировал, что Россия с каждым годом становится беднее. «У нас очень бедная страна. Мы опять же по паритету покупательной способности – ВВП на душу населения – на 50 месте в мире. А если взять курсовой – мы сильно ниже. В связи с отстающим ростом мы каждый год теряем одно место. Мы все становимся беднее, беднее, беднее с каждым годом», – сказал он.

По мнению Гамзы, Россия движется по «замкнутому кругу». «У нас замкнутый круг отстающего роста экономики. Мы мало производим на душу населения. В связи с этим платежеспособность населения низкая. В связи с этим население не имеет возможности обеспечить расширение производства ВВП. Мы не производим высокий уровень ВВП, и дальше все по кругу. Вот мы болтаемся все 30 лет в этом круге», – считает эксперт.

По его словам, чтобы обеспечить выполнение указа президента РФ Владимира Путина, в том числе, обеспечение роста ВВП темпами выше среднемировых, повышение доходов населения, необходимо «менять политику». «Они (цели) абсолютно разумные, абсолютно достижимы для нашей страны. Но для того, чтобы их достичь, нам надо менять нашу политику. Потому что необходимые монетарные условия для достижения этих целей просто астрономические с точки зрения того, что мы сегодня имеем в финансовой сфере… У нас очень низкий объем инвестиций. Классика экономики говорит о том, если вы хотите добавить 1% роста экономики, надо ежегодно добавить 2% роста инвестиций. Никакого другого варианта просто не существует», – подчеркнул Гамза.

«Наш финансовый рынок, как это ни удивительно, все предыдущие 10 лет рос высокими темпами. Мы превратились в страну-«кубышку». Мы накапливаем, накапливаем и накапливаем финансовые ресурсы. Государство накапливает, бизнес накапливает в офшорах в основном, население накапливает под подушкой, вместо того чтобы вкладывать в качестве инвестиций и обеспечивать экономический рост», – уточнил эксперт.

По его мнению, основой для выхода из этого замкнутого круга является импортозамещение. «У нас сегодня импорт составляет треть всего потребительского рынка. Мы можем без искусственного наращивания покупательной способности населения получить рынок, огромный рынок в 17 – 18 триллионов рублей для дополнительного развития производства. Но для этого нужно вложить инвестиции в наши отечественные предприятия – для того, чтобы они смогли по цене и качеству выдавить этот самый импорт», – заявил Гамза.

«Проблема еще в том, что у нас государство изымает из экономики огромный объем средств. Если государство будет изымать хотя бы в полтора раза меньше, а еще лучше, как Китай – всего-то 20 с копейками процентов, экономический рост не заставит себя ждать», – заключил Гамза.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 13.04.21

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