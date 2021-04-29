Реальные денежные доходы россиян упали еще на 3,6%

По итогам первого квартала 2021 года реальные располагаемые денежные доходы жителей России упали еще на 3,6% после снижения на 0,9% в четвертом квартале прошлого года. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в докладе Росстата о социально-экономическом положении страны.

В статистическом ведомстве уточнили, что реальные располагаемые денежные доходы – это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. «Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в первом квартале 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 3,6%», – говорится в докладе.

В то же время реальные денежные доходы, по оценке Росстата, сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 2,8%.

«В структуре денежных доходов населения в I квартале 2021 г. по сравнению с соответствующим периодом 2020 г. возросла доля оплаты труда при снижении доли доходов от предпринимательской деятельности, социальных выплат и прочих денежных поступлений», – уточнили в ведомстве.

При этом в Росстате посчитали, что среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в феврале 2021 года составила 51 229 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 7,8%.

Как следует из доклада, реальные располагаемые доходы россиян в 2020 году показывали положительную динамику лишь в первом квартале, когда рост составил 1,3%. По уточненным данным, максимальное снижение было зафиксировано по итогам второго квартала – минус 7,5%. В третьем квартале падение составило 5%, в четвертом – 0,9%.

Москва, Светлана Антонова

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