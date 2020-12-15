Заниженный уровень «заморозят» на пять лет: Госдума одобрила во втором чтении новую методику расчета МРОТ

Сегодня нижняя палата российского парламента во втором чтении приняла законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), поддержав идею правительства РФ «отвязать» прожиточный минимум от потребительской корзины. В третьем, окончательном чтении документ будет рассмотрен завтра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ко второму чтению к законопроекту поступило 24 поправки. В частности, как обратил внимание депутат от «Справедливой России» Олег Шеин, документе заложено расчеты, которые фактически могут сократить МРОТ. Так, законопроект предусматривает, что минимальная зарплата составляет порядка 42% от медианной зарплаты, а прожиточный минимум – около 44%.

«Учитывая специфику расчета медианой заработной платы, когда она будет отличаться от обычной, на самом деле процентное соотношение еще ниже, около 38%, – заявил Шеин. – Между тем, в странах ЕС, откуда была взята сама идеология установления МРОТ по отношению к медианной, процентное соотношение совсем другое: в Словакии 50%, в Голландии 53%, в Литве 55%, во Франции, Великобритании – 58%, в Португалии 67%. Причем у нас предлагается это низкое соотношение заморозить на пять лет».

В этой ситуации депутат предложил внести поправку о том, что это соотношение ежегодно должно увеличиваться на 2%, чтобы реальные доходы населения росли, а не были заморожены на ближайшие годы «на нынешнем более чем заниженном уровне».

Между тем, эту поправку комитет в числе прочих рекомендовал отклонить, сославшись на позицию правительства РФ, которое заявило о «преемственности юридических конструкций»: ранее потребительная корзина, преемником которой должна стать новая методика расчета, пересматривалась именно раз в пять лет. «Пересмотр не реже, чем раз в пять лет, то есть возможен пересмотр ежегодно», – пояснил глава комитета Ярослав Нилов.

Тем не менее, депутат от КПРФ Олег Смолин со своей стороны поддержал Шеина, подтвердив, что ни в одной стране Европы соотношение, о котором идет речь в документе, не опускается ниже 50%. «Мы предлагаем установить хотя бы этот минимум, хотя на самом деле нужно значительно больше», – подчеркнул он.

Парламентарий обратил внимание, что при действующей редакции закона доходы граждан могут вырасти только в одном случае: если зарплаты будут расти быстрее цен. «Все слышали выступление президента по поводу цен на продукты питания», – напомнил Смолин, указав на значительный рост цен в последние месяцы.

По его мнению, проблему бедности населения этот законопроект решить не позволяет – при том, что реальная бедность в России серьезно отличается от той, которую признает Росстат. «Это 38-39%, столько граждан в России говорят о том, что им не хватает денег либо на еду, либо на еду и одежду в совокупности», – пояснил он.

Поправка Смолина также была отклонена, как и еще 16 других.

Законопроект во втором чтении поддержали 295 парламентариев, против голосовали 20, еще двое решили воздержаться. В третьем чтении законопроект будет рассмотрен уже завтра, 16 декабря.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что правительство предлагает «отказаться от устаревшего подхода к расчету величины прожиточного минимума, основанного на потребительской корзине, и перейти к установлению величины прожиточного минимума на очередной год исходя из медианного среднедушевого дохода (далее – медианный доход) за предшествующий год». Под медианным доходом понимается величина, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины – ниже. «При таком подходе прожиточный минимум будет зависеть от уровня доходов большинства граждан и повышаться по мере того, как растут доходы населения страны», – считают в правительстве. Прожиточный минимум на федеральном уровне предложено устанавливать с учетом медианного дохода, а минимальный размер оплаты труда – с учетом медианной заработной платы.

Одновременно законопроектом предлагается обеспечить условие, что минимальный размер оплаты труда не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения на очередной год. «При определении величины соотношения прожиточного минимума и медианного дохода предлагается исходить из международных стандартов европейских стран, темп роста прожиточного минимума на 2021 год заложить выше прогнозируемого уровня инфляции, – говорится в пояснительной записке. – С 2021 года законопроектом предлагается установить соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации и величины медианного дохода в размере 44,2%, что составит 11653 рубля в абсолютном выражении. По сравнению с прогнозируемой величиной прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации за 2020 год рост составит 3,7%, что соответствует росту индекса потребительских цен за 2021 год по базовому сценарию прогноза Минэкономразвития России».

Прожиточный минимум будет устанавливаться ежегодно, в то время, как сейчас он устанавливается ежеквартально. Соотношение МРОТ и медианной заработной платы в 2021 году составит 42%, или 12 792 рубля. По сравнению с действующим минимальным размером оплаты труда (12 130 рублей) рост составит 5,5%, говорится в документе.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 15.12.20

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