Устойчивый тренд: власти «цементируют» бедность россиян

Российские власти подкладывают мину замедленного действия под отечественную экономику и «стимулируют» углубление бедности. Ситуация уже разворачивается крайне негативным образом, поэтому «бережливость» государства может иметь обратный эффект. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве.

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ обратил внимание, что россияне крайне болезненно реагируют на коронавирусный кризис. «История продолжается. Конечно, самые главные последствия незавершившейся пандемии: огромные человеческие потери, нам известны цифры сверхсмертности, падение доходов, повышение цен, обусловленное во много объективными причинами – сокращением производств, прерыванием цепочек поставок – процессами, которые идут во всем мире. То, что у нас более болезненно потребители это переживают, связано с тем, что в других развитых странах нашли возможность не сокращать доходы населения, компенсировать их вынужденные потери заработков за счет общественных фондов или бюджетных субсидий. У нас государство было с этим намного сдержаннее», – отметил он.

По его словам, предусмотрительность власти можно было бы понять, но ситуация уже разворачивается крайне негативным образом, поэтому бережливость может иметь обратный эффект. «Конечно, мы не знаем, как будет дальше. И, если все будет хуже и уже, мы, конечно, скажем: «Хорошо, что сохраняли такой запас!» Но пока, не будучи отъявленными пессимистами, мы считаем, что лучше бы тратили, потому что людям тяжело», – констатировал Шелищ.

«Уместно напомнить слова, которые произносил на предыдущем экономическом форуме наш президент. Он отметил, что необходимо генерировать больше доходов в экономике, чтобы выросли доходы граждан, но при этом сказал, что мы не можем ждать долго и государство должно так перераспределять ресурсы, чтобы поддерживать тех, кто находится в сложной ситуации. Нам кажется, что сейчас самые время реализовать такую установку», – сказал глава Союза потребителей.

По его мнению, одним из таких решений может быть введение продовольственных субсидий «для самых нуждающихся, особенно, для семей с детьми». «На моей памяти мы говорим об этом не менее двух десятилетий, но никак не продвинемся», – уточнил он.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков со своей стороны согласился, что 2020 год стал крайне негативным для российской экономики, закладывая фундамент для обнищания страны. «Мы (ритейл) зависим от поставщика, но еще в большей степени – от покупателя. Его самочувствие – и социальное, и экономическое – для нас является ключевым фактором, который определяет политику компаний и отрасли. К сожалению, тут радостных новостей немного. Мы фиксировали устойчивый тренд на экономию, на смещение интереса покупательского спроса в сторону более дешёвых продуктов и до 2020 года, но прошлый год усугубил. Мы увидели максимальный с 2016 года уровень падения реальных располагаемых доходов -3,5% – это катастрофически большая цифра», – пояснил он.

При этом Беляков подчеркнул, что беднеющее население – «один из важнейших факторов, который удерживает рост экономики». «Эта цифра означает, что не удается решить проблему бедности населения. Беднеющее население, или корректнее сказать, население с не растущими доходами удерживает рост экономики. Потребительский спрос стагнирует», – сказал он.

«В 2020 году мы увидели и падение производства продуктов питания из-за того, что тяжелую экономическую ситуацию на себе начали чувствовать и наши партеры – поставщики переработчики сельскохозяйственной продукции, питания. Сочетание этих двух факторов привели к тяжелой истории», – добавил он.

В то же время Беляков отметил, что ответом на происходящее становится выпуск дешевой продукции. «Это очень плохо. Это ориентация на низкодоходную часть населения. Вместо того, чтобы сокращать бедность, мы фиксируем происходящее падение, как факт, с которым мы не можем побороться. И переориентируем всю цепочку производства на население с низкими доходами. Это бьет по экономике и сохраняет ситуацию, не создает инструментов для преодоления бедности», – предупредил он.

«Мы обеспечим качество и более дешевой продукции, у нас нет выбора. Но экономия во всем и на всем никогда не приводила к повышению качества ни услуги, ни продукта», – заключил Беляков.

Как сообщал «Новый День», в ноябре глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин спрогнозировал, что экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, приведет к увеличению числа бедных на 1 млн человек к концу года. По его словам, за последние пять лет уровень жизни в России упал примерно на 10%, и «за этот год у нас падение будет снова очень высоким».

В декабре ФОМ опубликовал результаты своего исследования, согласно которым, 33% россиян считает себя бедными. В числе причин своей бедности россияне называют низкие зарплаты и их снижение, рост цен и тарифов, потерю работы, выход на пенсию, плохое здоровье.

Москва, Александра Быстрицкая

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