Россияне назвали лучшие и худшие города для работы на удаленке

Жители России назвали лучшие города для работы в удаленной режиме. Так, в список попали Москва, Казань, Новосибирск, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Об этом свидетельствую результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.

Так, каждый второй респондент из Москвы (51%) счел российскую столицу лучшим городом для карьеры на удаленке.

Казань и Новосибирск признали лучшим городом для дистанционной работы по 43% участников опроса, приводит данные опроса РИА «Новости».

Лишь 40% жителей Санкт-Петербурга считают свой город подходящим для удаленки. В Екатеринбурге эта доля составила 29%.

При этом худший результат оказался у Омска и Челябинска – 8% и 9% респондентов соответственно считают эти города самыми неудачными для карьеры на дистанционной работе.

В опросе участвовали 700 представителей экономически активного населения из Москвы, Санкт-Петербурга и 300 человек из других городов-миллионников.

Ранее проведенный сервисом «Работа.ру» опрос показал, что каждый четвертый работающий россиянин (25%) хотел бы постоянно работать из дома.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.11.20

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