Каждый четвертый россиянин мечтает о постоянной удаленке

Каждый четвертый работающий россиянин (25%) хотел бы постоянно работать из дома. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом «Работа.ру». Еще 36% участников опроса признались, что у них нет никакого желания трудиться в дистанционном режиме.

При этом каждый пятый респондент (20%) заявил, что смог бы беспроблемно работать на удаленке не более месяца, 18% – от месяца до трех.

Более половины участников опроса (54%) назвали главным преимуществом дистанционной работы экономию времени и денег на дорогу. 34% опрошенных отметили, что удаленка способствует снижению рисков заразиться ковидом.

31% респондентов указали на возможность самостоятельно распоряжаться своим временем. В то же время 16% заявили, что дистанционка позволяет больше времени проводить с семьей, передает «Прайм».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 15.10.20

Глава Минпромторга не видит причин для закрытия общепита и магазинов. / На Украине запретят гнать самогон всем, у кого нет коровы. / Зеленский на передовой уплетал солдатский обед напротив глотающих слюну военнослужащих. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»