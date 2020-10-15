Каждый четвертый россиянин мечтает о постоянной удаленке

Каждый четвертый работающий россиянин (25%) хотел бы постоянно работать из дома. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом «Работа.ру». Еще 36% участников опроса признались, что у них нет никакого желания трудиться в дистанционном режиме.
При этом каждый пятый респондент (20%) заявил, что смог бы беспроблемно работать на удаленке не более месяца, 18% – от месяца до трех.
Более половины участников опроса (54%) назвали главным преимуществом дистанционной работы экономию времени и денег на дорогу. 34% опрошенных отметили, что удаленка способствует снижению рисков заразиться ковидом.
31% респондентов указали на возможность самостоятельно распоряжаться своим временем. В то же время 16% заявили, что дистанционка позволяет больше времени проводить с семьей, передает «Прайм».
Москва, Наталья Петрова
Москва. Другие новости 15.10.20
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