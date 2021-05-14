Треть мировых корпораций хотят уменьшить свои офисы после пандемии

Треть международных компаний после опыта уделанной работы в пандемию пришли к выводу, что им не нужны такие большие площади под офисы. Об этом свидетельствуют результаты исследования консалтинговой фирмы Knight Frank.

«В общей сложности 65% опрошенных увеличат или сохранят текущий уровень занимаемых площадей: 30% респондентов в течение ближайших трех лет расширят площадь своих офисов, а еще 35% хотят сохранить ее прежней. О намерении сократить занимаемые пространства заявили 35% компаний», – пишет РБК со ссылкой на исследование. При этом 59% международных предприятий оценили опыт дистанционной работы как положительный.

Каждый четвертый арендатор планирует переехать в новый офис после окончания пандемии, 38% хотят это сделать в течение ближайших трех лет. 46% намерены добавить новые услуги и удобства для сотрудников. 55% заявили, что создадут больше пространств для совместной работы в офисах.

Среди самых популярных вариантов, которые, по мнению работодателей, улучшат жизнь сотрудников на рабочем месте, оказались размещение постаматов с едой и напитками (65%), парковки/места для хранения велосипедов (46%), уединенные пространства для отдыха и релаксации (45%), пункты самовывоза для заказов (45%) и тренажерный зал (47%).

В исследовании приняли участие почти 400 международных компаний, в которых работает более 10 млн человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 14.05.21

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