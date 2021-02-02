Пандемия пагубно сказалась на мотивации россиян к работе

Почти половина сотрудников российских компаний заявили, что из-за пандемии коронавируса их мотивация к продуктивному труду упала. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией «Мегаплан».

События 2020 года пагубно сказались на мотивации 49,4% работающих россиян, передает РБК со ссылкой на исследование, в котором приняли участие 1655 сотрудников и руководителей малого и среднего бизнеса. Почти 30% ответили, что прошедший год никак не сказался на их трудоспособности и мотивации, а каждый пятый стал работать усерднее.

Что касается удаленного режима работы, то 49,2% респондентов заявили, что дистанционный труд не сказался на их работоспособности. 15,6% опрошенных признались, что удаленка сильно повлияла на падение эффективности их работы, а 35,3% сотрудников считают, что снижение производительности было незначительным.

«Отсутствие контроля со стороны начальства для многих сотрудников компаний оказалось негативным фактором, прежде положительно влиявшим на их трудовую мотивацию и работоспособность, – прокомментировал результаты опроса генеральный директор компании «Мегаплан» Сергей Козлов. – Если в компании нет CRM-системы или таск-менеджера, у сотрудников постепенно исчезает ощущение ответственности за выполняемую работу. Это на многих влияет отрицательно: они начинают больше стрессовать при появлении новых задач и спустя рукава относиться к дедлайнам и своим обязанностям».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.02.21

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