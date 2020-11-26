Лишь четверть россиян имеют финансовую подушку на случай увольнения

Лишь 23% работающих граждан России имеют финансовую подушку на случай увольнения. При этом каждый десятый заявил, что накоплений ему хватит всего на месяц. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования сервиса «Работа.ру» и «Сбербанк страхования».

В опросе приняли участие более 3 тысяч респондентов, проживающих во всех регионах страны. Более половины россиян уже сталкивались с увольнением в связи с сокращением численности штата сотрудников, банкротством или финансовыми сложностями в компании, передает РИА «Новости».

«При этом каждый пятый опрошенный (20%) уточнил, что в его жизни такие случаи происходили не один раз, а с 32% респондентов такие увольнения случались лишь однажды», – говорится в исследовании.

Треть (34%) участников опроса отметили, что их сбережений им хватит, чтобы жить в том же режиме в течение 1-3 месяцев. 31% – до полугода, а у четверти накоплений хватит на год без работы.

При этом в случае потери заработка 60% надеются, что поиски нового места займут у них не больше трех месяцев. «21% опрошенных закладывают на поиск нового работодателя до полугода, а 19% – год и более», – следует из результатов исследования.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.11.20

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